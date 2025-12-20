Ravezzani sulla lite Oriali-Allegri: ”Comunicato Napoli senza senso, se non quello di far squalificare Allegri”

Nel canale YouTube di Telelombardia, il direttore Fabio Ravezzani ha parlato dell'episodio successo tra Oriali ed Allegri e del comunicato che il Napoli ha fatto per denunciare le parole offensive pronunciate dall'allenatore rossonero. Questo il suo commento:

“Allegri accusato da un comunicato ufficiale del Napoli di aver usato parole insultanti nei confronti di Oriali e il Napoli chiede misure esemplari nei confronti dell’allenatore del Milan. Ci sono tante cose da dire: la prima è che è del tutto inusuale che un club faccia un comunicato rispetto a delle parole grosse che sono volate tra le panchine, e stranamente il Napoli lo fa non per parole particolarmente gravi, razziste od omofobe ad esempio, ma per degli insulti. Da che calcio e calcio sappiamo che spesso tra allenatori, giocatori, tecnici, volano spesso e volentieri parole grosse. Perchè il Napoli fa questo comunicato allora? Si perchè magari vuole tutelare Oriali, ma il sospetto fondato è che il Napoli abbia anche piacere che ci sia una squalifica di Allegri che è l’allenatore di una squadra rivale, una squalifica da applicare in campionato per depotenziare il Milan. Sono parole offensive, si, ma sono cose che spesso succedono, quindi è giusto che Allegri paghi in maniera proporzionata. La cosa grave è il presidente della Federcalcio Gravina che si sente in dovere di intervenire e così in qualche modo condiziona già il giudizio degli ispettori federali sia del giudice sportivo perchè il presidente della Federcalcio, in assenza di informazioni più dettagliate, dice quello che ha detto”