Da parte del Como ci sono ancora aspettative per un “No” alla trasferta di Perth

Stando a quanto riferisce Samuele Nava, giornalista de La Provincia di Como, nonostante le dichiarazioni di Ezio Simonelli, presidente di Lega Serie A, prima di Napoli-Milan di Supercoppa, i lariani si aspettano ancora che alla fine ci sarà un "no" finale sulla possibilità di giocare Milan-Como a Perth, in Australia, l'8 febbraio 2026.

LE DICHIARAZIONI DI SIMONELLI

“Si giocherà a Perth l’8 febbraio come da programma. Con Infantino abbiamo avuto un incontro cordiale, come ogni volta. Avevamo dubbi su condizioni poste dall'AFC che ritenevamo poco praticabili, su tutte quella degli arbitri che non dovevano essere italiani. Ho parlato con Collina, mi ha dato ampie garanzie sugli arbitri asiatici dandomi qualche nome di livello. Questa condizione era la più difficile ma la accetteremo, ci sono poi altre questioni che sistemeremo nei prossimi giorni. Gli arbitri saranno asiatici".