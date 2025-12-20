Finale Supercoppa: sarà Colombo ad arbitrare Napoli-Bologna

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - Sono stati designati gli arbitri per la Finale di Supercoppa Italiana. Napoli-Bologna, in programma lunedì sera alle ore 20 italiane, sarà affidata alla direzione di Andrea Colombo di Como. Gli assistenti saranno Berti e Vecchi, il quarto uomo La Penna. Al VAR Di Bello, assistente VAR Pezzuto. (ANSA).