Milan, Maignan ormai ha deciso: vuole andare al Chelsea. Altrimenti è pronto ad andare a scadenza. Le ultime dalla Francia

Massimiliano Allegri sta provando a convincerlo in ogni modo a restare al Milan, ma ormai Mike Maignan sembra aver preso la sua decisione definitiva: il portiere francese vuole cambiare squadra e andare al Chelsea. E vorrebbe farlo già in questi giorni così da poter poi volare negli Stati Uniti con la squadra di Enzo Maresca per il Mondiale per Club.

LA SITUAZIONE - Lo riferisce L'Equipe che spiega che l'ex Lille ha già fatto sapere al club di via Aldo Rossi la sua intenzione e ha chiarito anche che se non verrà ceduto questa estate andrà a scadenza di contratto tra un anno. Il Milan vuole assolutamente evitare questo scenario perchè non può perdere Maignan a zero, ma il Chelsea deve necessariamente alzare la sua offerta in questi giorni. Per ora un accordo tra le due società non è stato ancora trovato, il tempo però stringe perchè se veramente il Chelsea lo vuole portare al Mondiale per Club deve chiudere questo affare entro domani a mezzanotte quando si concluderà questa finestra speciale di calciomercato.