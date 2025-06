Milan, Allegri vuole incidere da subito: rispetto del gruppo, mentalità e forte disciplina

Massimiliano Allegri ha grande voglia di Milan e di rimettersi in gioco dopo un anno senza squadra. Il tecnico livornese sa bene che è atteso da un duro lavoro a Milanello e dovrà partire prima di tutto dalla mentalità del gruppo e dalla testa dei singoli. Per questo motivo, il nuovo allenatore milanista ha deciso di anticipare di qualche giorno il raduno (7 luglio).

REGOLE PRECISE - Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che prima di iniziare a lavorare sul campo, Allegri userà l’estate per apportare dei correttivi nelle dinamiche di gruppo: Max non è mai stato un sergente di ferro, è uno a cui piace molto ridere e scherzare con i suoi giocatori, ma ci sono dei principi da cui non si può transigere con lui al comando: regole precise, disciplina, rispetto degli orari e comportamenti ineccepibili. Con il livornese in panchina non si vedranno certe scene che si sono viste quest'anno al Milan, come cooling break separati dai compagni, rigoristi improvvisati e litigi in mondovisione. Allegri ha costruito le sue fortune di allenatore partendo innanzitutto dalla gestione del gruppo squadra e sarà così anche in questa sua seconda avventura alla guida del Diavolo.

SOLIDITÀ ED EQUILIBRIO - Una volta sistemata la testa, si dovrà pensare poi anche al campo. Il nuovo tecnico rossonero dovrà prima di tutto dare solidità ed equilibrio a una squadra che negli ultimi tre campionati non è mai riuscita a subire meno di 40 gol. Senza le coppe europee, il Milan avrà settimane intere per lavorare anche durante la stagione e questo può essere un grande vantaggio come ha dimostrato quest'anno il Napoli. Allegri ha grande voglia di far rinascere il Milan dopo un'annata disastrosa.