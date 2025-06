Milan, Theo continua a dire no all'Al Hilal: in via Aldo Rossi cresce l’irritazione nei confronti del terzino

vedi letture

Nonostante Milan e Al Hilal abbiano già trovato un accordo, non si sblocca la trattativa per il trasferimento in Arabia Saudita di Theo Hernandez, il quale continua a fare muro e a dire no alla proposta araba. Il suo rifiuto rischia ovviamente di far saltare questo affare da 30 milioni di euro e per questo motivo in via Aldo Rossi cresce l’irritazione nei confronti del terzino francese che preferirebbe restare a giocare in Europa.

Lo scrive stamattina Tuttosport che aggiunge che si prospetta un duro braccio di ferro tra il Milan e Theo, con quest'ultimo che ha fatto trapelare la volontà di restare a Milano fino alla scadenza naturale del contratto (30 giugno 2026) per poi andare via a parametro zero. Uno scenario che in via Aldo Rossi vogliono assolutamente evitare.