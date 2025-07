Hong Kong, ore 13.30. Tuttosport: "Milan e Max, crash test Liverpool"

vedi letture

Alle ore 13.30 italiane il Milan affronterà a Hong Kong il Liverpool di Arne Slot nella seconda amichevole di questa tournée tra Asia e Oceania. Dopo l'Arsenal secondo test dal sapore di Premier League per al formazione di Max Allegri, che a differenza della sfida contro i Gunners può fare affidamento su un volto nuovo che conosce molto bene i Reds avendoli affrontati per ben 6 volte nelle ultime 3 stagioni: Pervis Estupinan.

In merito a questa sfida nostalgica, visto che nel corso della loro storia queste due storiche compagini sono arrivate ad affrontarsi per ben sue volte in finali di Champions League, Tuttosport ha titolato "Milan e Max, crash test Liverpool", perché ovviamente in palio non ci sarà nulla, ma da una partita del genere il tecnico rossonero potrà ricevere segnali importanti in vista dell'inizio della stagione.