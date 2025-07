Assalto finale. Il CorSera: "Jashari: scatta l'ora del rilancio"

È arrivato il momento della verità. Ma questa volta per davvero. Il Milan ha deciso di ammorbidire la propria posizione e andare incontro alle richieste del Club Bruges per Ardon Jashari, da oltre 40 giorni la priorità assoluta della dirigenza rossonera in questo calciomercato.

Dalle parti di via Aldo Rossi sono pronti all'assalto sfinale per lo svizzero, come confermato questa mattina anche dal Corriere della Sera che, riferendosi anche ad altre operazioni come quelle di Lookman e Ndoye, ha titolato: "scatta l'ora del rilancio". Il Milan è infatti pronto ad alzare a 35 milioni di base fissa (bonus esclusi) l'offerta per il classe 2002, nella speranza di ricevere entro domani sera il via libera definitivo da parte del Club Bruges.