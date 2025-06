MN - Milan, torna di moda il nome di Lucca: possibile derby di mercato con l'Inter, costa 25 milioni

In questo momento, quando si parla del mercato del Milan, si pensa soprattutto alle uscite, in particolare a quelle di Tijjani Reijnders, che ieri ha svolto le visite mediche con il Manchester City, e Mike Maignan, il quale sta invece spingendo per andare al Chelsea. Ma i dirigenti di via Aldo Rossi sono al lavoro anche per trovare i rinforzi giusti da dare a Massimiliano Allegri.

SOLO GIMENEZ - Tra gli obiettivi del Diavolo ci sarebbe anche quello di prendere un nuovo centravanti da affiancare a Santiago Gimenez. Al momento in rosa, oltre al messicano, ci sono anche Tammy Abraham, Luka Jovic e Francesco Camarda, i quali, per motivi diversi, sembrano destinati tutti e tre a lasciare il Milan: l'inglese tornerà alla Roma dopo la stagione in prestito a Milanello, il serbo non rinnoverà il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, mentre il giovane attaccante italiano dovrebbe andare a titolo temporaneo in qualche altra squadra per giocare con continuità. E così ai rossoneri serve un altro centravanti.

OBIETTIVO LUCCA - Nelle ultime settimane sono stati accostati al Milan diversi nomi, tra cui Aleksandar Mitrovic, che è in uscita dall'Al Hilal, Dusan Vlahovic della Juventus e Mateo Retegui dell'Atalanta. Ma, secondo quanto appreso da Milannews.it, ci sarebbe anche un altro giocatore che viene osservato con grande attenzione dal Diavolo, vale a dire Lorenzo Lucca, centravanti classe 2000 che milita nell'Udinese. Già a gennaio il giovane attaccante bianconero era finito nel mirino del club di via Aldo Rossi, che poi però decise di chiudere per Gimenez. Ora il suo profilo è tornato di moda per il Milan che però dovrà stare attento alla concorrenza dell'Inter. Essendo italiano, Lucca, che ha una valutazione di 25 milioni di euro, potrebbe essere utile anche per un discorso di liste e per questo potrebbe presto andare in cima alle preferenze del Diavolo.