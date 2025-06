MN - C’è anche il tedesco Atubolu nella lista per l’eventuale post Maignan: le ultime

vedi letture

Presente e futuro. Il Milan ha una nuova intrigante idea tra i pali e risponde al nome di Noah Atubolu. Che a solo ventitré anni ha già 75 presenze con la maglia del Friburgo con cui è arrivato quinto in questa stagione in Bundesliga. Capitano dell'Under 21 tedesca, è adesso all'Europeo di categoria con la Germania dove sarà seguito da vicino da club di Premier League e proprio dal Milan.

Calciomercato Milan: chi è Atubolu

Atubolu è considerato uno dei migliori talenti del calcio tedesco ed è stimatissimo anche a Friburgo, club dove è nato e dove è poi cresciuto anche professionalmente. Tutta la trafila: Under 17, Under 19, poi la seconda squadra con 81 partite e a seguire già 6733 minuti coi grandi del Friburgo. Che ha guidato alla qualificazione in Europa, e che nelle recenti settimane è stato seguito con forza sia dal West Ham in Inghilterra e secondo i media tedeschi anche dal Bayer Leverkusen in Germania.

Maignan-Chelsea, il Milan a caccia del sostituto

Il Milan si sta muovendo per trovare l'eventuale sostituto di Mike Maignan, che ha deciso di voler andare al Chelsea anche se tra i rossoneri e i blues - al momento - non c'è ancora un accordo economico per il cartellino. Ma, per non farsi trovare impreparati, Igli Tare e lo scouting guidato da Geoffrey Moncada stanno cercando i suoi eredi tra presenti e futuro. Atubolu è considerato il domani della Nazionale tedesca, lui che come detto guida la Nazionale Under 21 ed è destinato anche al futuro della prima squadra. Il Milan arriverà prima della concorrenza?