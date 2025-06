Maignan verso il Chelsea: ore decisive. Due nomi per la portare del Milan: Svilar e Milinkovic Savic

Con la cessione di Mike Maignan al Chelsea che potrebbe essere definita a brevissimo visto che i Blues vorrebbero portarlo al Mondiale per Club, il Milan ha già in mente chi potrebbe eventualmente sostituirlo: il preferito è Mile Svilar, portiere della Roma, mentre l'alternativa è Vanja Milinkovic Savic del Torino, pista decisamente più economica visto che costa la metà rispetto al giallorosso.

ORE DECISIVE - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che sono ore decisive per l'addio di Maignan: si attende infatti il rilancio del Chelsea che deve aumentare la sua offerta perchè i 15 milioni di euro messi sul piatto non bastano. Gli inglesi devono arrivare almeno a 18-20 milioni di euro e avvicinarsi così alla richiesta del Diavolo che chiede 23 milioni. Serve però fare in fretta se il club londinese vuole portare il francese negli Stati Uniti per il Mondiale per Club: la finestra per tesserarlo si esaurisce infatti alla mezzanotte di domani.

CACCIA AL SOSTITUTO - Massimiliano Allegri, non è un mistero, vorrebbe tenerlo, ma Maignan ha voglia di cambiare squadra e da giorni spinge per il trasferimento al Chelsea. Per questo motivo, il Milan è già al lavoro per trovare il sostituto: il primo nome della lista è quello di Mile Svilar, il cui rinnovo con la Roma è ancora in alto mare. I suoi agenti hanno già incontrato il ds milanista Igli Tare, che ha messo sul piatto un quinquennale da 3,3 milioni annui per cercare di convincere il classe 1999 a sbarcare a Milano. Il problema è però la richiesta della Roma che chiede 40 milioni di euro. L'alternativa più economica, visto che costa la metà (ha una clausola rescissoria da 20 milioni di euro), è Vanja Milinkovic Savic, il cui agente è quel Mateja Kezman con cui Tare vanta eccellenti rapporti fin dal 2015 quando portò il fratello maggiore Sergej alla Lazio. Il giocatore del Torino avrebbe già dato il suo ok al trasferimento in rossonero (pronto un contratto quadriennale).