MN - Milan, Modric non svolgerà le visite mediche a Milano

Nonostante ieri in conferenza stampa dal ritiro della sua Croazia non abbia voluto dare indicazioni sul suo futuro, Luka Modric diventerà presto un nuovo giocatore del Milan. Stasera alle 20.45 all'Opus Arena di Osijek, il centrocampista croato sarà impegnato contro la Repubblica Ceca in una sfida valida per le qualificazioni al prossimo Mondiale. Nei giorni successivi, prima di volare negli Stati Uniti con il Real Madrid per il Mondiale per Club, il giocatore svolgerà le visite mediche di rito e poi firmerà il suo nuovo contratto con il club rossonero. Secondo quanto appreso da Milannews.it, Modric non effettuerà i test medici con il Diavolo a Milano, ma lo farà all'estero.

Il campione croato sarà il 13° Pallone d'Oro che indosserà la maglia rossonera dopo Rivera, Paolo Rossi, Gullit, Van Basten, Papin, Baggio, Weah, Rivaldo, Shevchenko, Ronaldo, Kakà e Ronaldinho. Nella sua lunga carriera, Modric ha vinto 34 trofei da calciatore: "6 Champions League, 5 Mondiale per Club FIFA, 5 Supercoppa Europea, 5 Supercoppa Spagnola, 4 LaLiga, 1 Coppa Intercontinentale, 2 Copa del Rey, 3 campionati croati, 2 Coppe di Croazia ed 1 Supercoppa Croata.