Al-Hilal pronto a virare su Angelino della Roma se Theo Hernandez continua a dire di no

vedi letture

Viste le difficoltà per arrivare a Theo Hernandez, che continua a dire no al trasferimento in Arabia Saudita, l'Al Hilal si sta guardando intorno e ha messo nel mirino Angelino della Roma, per il quale è già stata presentata un'offerta da 25 milioni di euro. Lo riferisce Gianluca Di Marzio sul proprio sito: "L’Al-Hilal continua a guardare al calcio italiano per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi, fresco di addio all’Inter dopo la finale di Champions League. Il primo profilo per rinforzare la fascia sinistra è Theo Hernandez, che però sembra non gradire la destinazione araba.

Il club, arrivato secondo nella Saudi Pro League, dunque, pensa anche ad Angelino della Roma se il francese dovesse continuare a dire di no, come molto probabile. Alla Roma è arrivata un’offerta intorno ai 25 milioni, mentre per il giocatore stata stanziata una cifra tra i 22 e i 25 milioni di stipendio. Si attende quindi la risposta della Roma, mentre il giocatore è disposto ad andare, anche considerate la cifre elevate dell’ingaggio".