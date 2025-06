MN - Diversi big in partenza, Ceccarini: "Nel momento che ci sono delle scelte da fare non bisogna guardarsi indietro"

Ultime settimane piene di novità in casa Milan che sta cambiando letteralmente pelle. Annunciati Igli Tare come direttore sportivo e Massimiliano Allegri come allenatore, si pensa a costruire la squadra che verrà. Tanti i big con la valigia in mano, ma come verranno reinvestiti i soldi delle cessioni? Ne abbiamo parlato col direttore di Tuttomercatoweb, Niccolò Ceccarini. Ecco le sue parole a MilanNews.it.

Maignan, Reijnders, Theo: è bastato solo un anno (molto) negativo per avviare la rivoluzione. Ti convince questa scelta di rifondare?

"Io credo che ci siano delle situazioni di mercato che poi ti portano a fare determinate riflessioni. Se Maignan deve andar via perché arriva un'offerta da 30 milioni e non ha rinnovato il contratto, dev'essere per forza di cose valutato. Chiaro che il Chelsea è pronto a fare un bell'investimento ma se poi ci sono delle alternative importanti è giusto valutarle. Per quel che riguarda Reijnders di fronte a certe cifre non puoi non prenderle in considerazione ma sono convinto che il Milan troverà un sostituto all'altezza. L'addio di Theo è annunciato, ma penso che troveranno anche qui il giocatore giusto. Nel momento che ci sono delle scelte da fare non bisogna guardarsi indietro".