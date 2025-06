Italia contro la Moldova dopo l'umiliazione norvegese: le formazioni

Dopo l'umiliante e vergognosa sconfitta per 3-0 in casa della Norvegia e all'indomani dell'annuncio del CT Luciano Spalletti di essere stato esonerato, l'Italia torna oggi in campo a Reggio Emilia contro la Moldova per la seconda partita del suo girone di qualificazione ai Mondiali 2026 nel continente americano. Il tecnico toscano guiderà per l'ultima volta gli Azzurri in una gara che non si può non vincere per non compromettere ulteriormente il percorso della Nazionale.

Di seguito le formazioni ufficiali della sfida che comincerà alle ore 20.45:

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Ranieri, Bastoni; Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Raspadori, Retegui. A disp.: Meret, Carnesecchi, Coppola, Rovella, Gatti, Orsolini, Maldini, Udogie, Casadei, Rugani, Lucca, Barella. All. Spalletti

MOLDOVA (3-4-3): Avram; Baboglo, Mudrac, Dumbravanu; Platica, Ionita, Bodisteanu, Reabciuk; Caimacov, Nicolaescu, Postolachi. A disp.: Straistari, Cojuhar, Bors, Posmac, Dros, Motpan, Damascan, Motoc, Stefan, Stina, Perciun, Bitca. All. Clescenco