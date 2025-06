Nuovo stadio, presto Milan e Inter firmeranno con l'archistar Norman Foster

Arrivano nuove indiscrezioni sul nuovo stadio che Milan e Inter hanno intenzione di costruire al posto di San Siro entro l'anno 2030. In attesa di sviluppi lato Comune sulla vendita dell'area a rossoneri e nerazzurri, i due club stanno per concludere l'accordo con lo studio che si occuperà del nuovo progetto. Si tratta dello studio di Foster + Partners dell'archistar britannica Norman Forster che, in cordata con la boutique Manica, sta per vincere la gara battendo tre rivali di tutto rispetto come: Herzog & de Meuron, Bdp Pattern e Populous. Lo riporta oggi il Corriere della Sera.

Il quotidiano generalista, nella sua versione online, riporta che la firma è vicina. Lo studio principale, quello di Foster, ha progettato a Milano l'Apple Store come anche il quartier generale del colosso a Cupertino. In ambito sportivo Foster ha lavorato al nuovo Wembley e al Lusail Stadium per il Mondiale in Qatar. Esperienza sportiva anche per Manica che è specializzata in questo settore e tra gli ultimi progetti sta lavorando alla ristrutturazione del Camp Nou.