Capuano: "Giova ricordare che parte del flop stagionale passa anche dalle papere di Maignan"

Mike Maignan è sempre più lontano dal Milan. E se l'addio non si dovesse concretizzare nelle prossime ore o nel corso dell'estate, il portiere lascerà comunque il club fra un anno alla scadenza del suo contratto. Come riportato anche da MilanNews.it, infatti, nel caso la cessione al Chelsea non dovesse andare in porto, il portiere ha già comunicato ad Allegri e società la sua intenzione di non rinnovare. Notizia importante che è stata commentata anche dal giornalista Giovanni Capuano.

Le parole di Capuano sul suo profilo X: "Maignan avrebbe fatto sapere che o lo vendono al Chelsea, oppure andrà via tra un anno a parametro zero. La società sarà anche stata improvvisa nei mesi scorsi nella questione rinnovo, ma giova ricordare che parte del flop di questa stagione passa anche dalle papere del portiere. Insomma, sono sempre i calciatori ad avere il coltello dalla parte del manico, incuranti del proprio rendimento e dei doveri e sempre molto attenti ai diritti".