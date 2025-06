Galeone: "Allegri l'ho sentito molto contento e sono contentissimo che sia tornato al Milan"

Raggiunto in occasione della festa per i 120 anni del Perugia, Giovanni Galeone ha raccontato le sue sensazioni: “È un’emozione incredibile, non credevo di essere accolto in questa maniera. Sapevo di aver lasciato un buon ricordo a Perugia, ma un'accoglienza del genere è stata veramente troppo emozionante. Però ce l'ho fatta”.

Ranieri le piace, col doppio ruolo in Nazionale?

“Ranieri come allenatore, come uomo, come persona, è una persona fantastica, che ha fatto tanto per il calcio e ha dimostrato di poter dare tanto al calcio senza apparire. A me piace. Però, ripeto, non sarà facile trovare una formazione decente, che ci dia la possibilità di arrivare al Mondiale: l’ultima volta siamo stati eliminati dalla Macedonia, che poi non ha fatto il Mondiale. Se ci avesse eliminato il Portogallo o la Spagna allora… Ma la Macedonia del Nord è una cosa grave”.

Allegri al Milan può fare bene?

“Max lo conoscete benissimo, sono contentissimo sia tornato a Milano perché lì ha fatto bene. L’ho sentito molto contento”.