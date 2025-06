Domani chiude la sessione di mercato dedicata al Mondiale per Club

Seguendo l'input della FIFA, la FIGC ha previsto una sessione speciale di calciomercato prima del Mondiale per Club per tutte le squadre di Serie A, così come in tutto il resto del mondo: l'apertura è stata domenica 1° giugno 2025, e si concluderà nella giornata di domani 10 giugno 2025 alle ore 20:00. La seconda parte della sessione estiva del calciomercato che inaugurerà la stagione 2025/2026 si aprirà il 1° luglio e si concluderà il 1° settembre alle ore 20:00.

A guidare il mercato del Milan, riportando a Giorgio Furlani amministratore delegato del club, è il nuovo direttore sportivo Igli Tare. Tra oggi e domani si attende l'ufficialità di Tijjani Reijnders al Manchester City: il giocatore olandese ieri ha svolto le visite mediche con il club britannico. Inoltre, si attendono anche novità sul futuro di Theo Hernandez e Mike Maignan, entrambi in scadenza e in uscita, tutti e due puntati da squadre che disputeranno il Mondiale per Club. La situazione è opposta: Theo rifiuta l'Arabia nonostante un accordo tra Milan e Al Hilal; Maignan vuole il Chelsea ma il club rossonero non è soddisfatto dalla proposta dei Blues.