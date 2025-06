Milan su Svilar: pronto un quinquennale da 3,3 milioni annui. Ma la Roma chiede 40 milioni

Con la cessione di Mike Maignan al Chelsea che potrebbe sbloccarsi nelle prossime ore (domani a mezzanotte chiude la finestra speciale di mercato per il Mondiale per Club), il Milan è al lavoro da giorni per trovare l'eventuale sostituto. E primi nomi della lista del Diavolo sono principalmente due, vale a dire Mile Svilar della Roma e Vanja Milinkovic Savic del Torino.

Il giallorosso è il preferito e nei giorni scorsi il ds milanista Igli Tare ha incontrato i suoi agenti, mettendo sul piatto un quinquennale da 3,3 milioni annui per cercare di convincere il classe 1999 serbo a sbarcare a Milano. Il problema è la richiesta della Roma che per il suo portiere chiede 40 milioni. La pista alternativa per il Diavolo è quella che porta Milinkovic Savic che costa la metà visto che ha una clausola rescissoria da 20 milioni di euro. Lo riferisce stamattina Tuttosport.