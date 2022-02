Dalla Francia: Lione, piace Fofana in caso di partenza di Paquetà

Seko Fofana è la stella e uno dei leader del Lens. L'ex centrocampista dell'Udinese, a 26 anni, ha raggiunto la piena maturità calcistica e a gennaio è stato cercato da diversi club, su tutti il Burnley. Il futuro potrebbe essere però ancora in Francia: come riporta Le Progrès, il Lione sarebbe molto interessato a uno dei migliori giocatori della Ligue 1. Fofana, dall'inizio della stagione, ha giocato 28 partite in tutte le competizioni, con 9 gol e 1 assist: potrebbe essere lui il rinforzo perfetto qualora il club di Aulas sia costretto a cedere alle lusinghe delle grandi società e a cedere Aouar e Paquetà.