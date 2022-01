Dalla Spagna: il Barcellona vuole chiudere subito Christensen a zero

Il Barcellona vuole chiudere quanto prima il colpo Andreas Christensen a parametro zero. Come riporta il quotidiano catalano Sport, i blaugrana sarebbero infatti già in trattativa avanzata con l'entourage del centrale danese, ambito anche da tante altre big europee (comprese Milan e Juve in Italia).

Christensen, 25 anni, è in scadenza col Chelsea e in questa stagione ha già collezionato finora 21 presenze agli ordini di mister Tuchel. Coi Blues, tuttavia, non c'è accordo sul rinnovo del suo contratto.