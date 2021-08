Dalla Spagna - Il Chelsea ha chiesto un incontro con l’entourage di Messi

Il Paris Saint-Germain potrebbe non essere l'unico club a correre per l'ingaggio di Leo Messi. Secondo il quotidiano spagnolo AS il Chelsea - atteso al rilancio decisivo per l'ingaggio di Romelu Lukaku - appena letto della rottura definitiva tra il Barcellona e Leo Messi ha chiesto tramite un intermediario inglese un incontro urgente con l'entourage di Leo Messi. Roman Abramovich vuole ascoltare in prima persona le richieste del calciatore argentino.