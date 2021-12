Dalla Spagna, il Chelsea potrebbe cedere Ziyech e Werner

Il Barcellona guarda in Premier League per rinforzarsi. Mentre sembra a un passo l'accordo con il Manchester City per Ferran Torres, il club catalano punta ora sulla capitale inglese per mettere a segno altri due grandi colpi. Timo Werner e Hakim Ziyech sono da tempo sui taccuini del ds Alemany, che ha avuto anche il via libera da Xavi. Resta un problema: il Chelsea, riporta Sport, non vorrebbe cedere i due giocatori a una squadra che potenzialmente potrebbe ritrovarsi ad affrontare nel cammino in Champions League. Qualora il Barça non dovesse qualificarsi agli ottavi, quindi, i Blues sarebbero ben disposti a cedere i due attaccanti. Discorsi fermi almeno fino a mercoledì prossimo, anche se non è escluso che il doppio affare possa andare in porto a prescindere dall'eliminazione dei blaugrana