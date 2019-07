Dalla Spagna: il Milan chiede il prestito di Todibo al Barcellona

Il portale web del Mundo Deportivo fa il punto sul futuro di Jean-Clair Todibo, difensore arrivato a gennaio al Barcellona che potrebbe già lasciare i blaugrana. Molto dipenderà da eventuali arrivi in difesa, intanto però il Milan (oltre al Nantes) si sarebbe già mosso per chiedere il giocatore in prestito. I sondaggi più concreti però, si legge, sarebbero arrivati dalla Premier League dove alcuni club (non meglio specificati) sarebbero interessati all'acquisto del cartellino del francese.