Dalla Spagna - Messi, tentativo in extremis dell'Atletico Madrid

Indiscrezione clamorosa, quella pubblicata oggi da Sport. Secondo quanto riporta il quotidiano catalano, dopo il comunicato d'addio del Barcellona, anche l'Atletico Madrid avrebbe fatto un tentativo concreto per Lionel Messi. I colchoneros, forti della presenza di mister Simeone in panchina e di bomber Luis Suarez in attacco, avrebbero contattato l'entourage della Pulga attraverso alcuni intermediari, trovandosi però la strada sbarrata. La prima opzione di Messi per il dopo-Barça, infatti, è stata sempre il Paris Saint-Germain.