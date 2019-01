Dalla Spagna: Morata vuole l'Atletico Madrid. Ed è pronto a ridursi l'ingaggio

Più Atletico Madrid che Milan. In questo momento, scrive 'As', la priorità di Alvaro Morata è quella di tornare in Spagna. Fallita la trattativa con il Siviglia (operazione troppo onerosa per gli andalusi), il centravanti iberico si sta ora concentrando sulle attenzioni dei colchoneros.

Morata, che vuole lasciare Londra e il Chelsea, ha già fatto sapere di essere disposto a ridursi lo stipendio da nove milioni di euro netti a stagione pur di favorire l'accordo tra le parti.