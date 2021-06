Dalla Spagna - Retroscena Ancelotti, il tecnico del Real era stato contattato anche dall'Inter

La notizia della settimana è sicuramente quella del ritorno di Carlo Ancelotti sulla panchina del Real Madrid. Stando a quanto riporta il quotidiano spagnolo As prima di accettare l'offerta di Florentino Perez il tecnico di Reggiolo era stato contattato dall'Inter, in quei giorni alla ricerca di un nuovo allenatore dopo la separazione con Conte. Ancelotti però ha declinato l'offerta dei nerazzurri, spiegando come un uomo che ha fatto la storia del Milan come lui, sia da allenatore che da giocatore, non avrebbe mai potuto accettare una proposta dai rivali cittadini dei rossoneri.