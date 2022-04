Dalla Spagna - Siviglia e Betis in pressing su Isco: è stato accostato anche al Milan

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riferito da parte del quotidiano spagnolo Marca, il Siviglia e il Real Betis starebbero pensando ad Isco come rinforzo per la prossima stagione. Il contratto del classe '92 con il Real Madrid scadrà il prossimo giugno e le due formazioni andaluse sembrano pronte ad un derby anche per ingaggiarlo. L'ex Malaga è stato accostato anche a club italiani come Milan e Fiorentina.