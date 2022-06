Dalle amichevoli internazionali al ritiro in Austria: il programma estivo del Milan

MilanNews.it

Tra poco meno di due settimane, il 4 luglio, il Milan si ritroverà a Milanello per dare il calcio di inizio alla nuova stagione. I Campioni d'Italia si ritroveranno agli ordini di Pioli con i ranghi un po' ridotti per via dei calciatori che saranno ancora in vacanza dopo gli impegni con le rispettive nazionali. Il Milan riabbraccerà i nazionali a metà luglio e il 24 partirà per Villach (Austria) dove starà una settimana in ritiro. Prima, il 16, l'amichevole con il Colonia valida per la Telekom Cup; ma anche un test match in Ungheria il 23, prima della partenza. Altre due amichevoli verranno giocate il 27 a Klagenfurt e il 31 al Velodrome contro il Marsiglia. Infine, nonostante non sia ancora stato definito, potrebbe essere inserito un ultimo test a una settimana dall'inizio del campionato. Con la promozione del Monza in A, un'ipotesi potrebbe essere quella di ritrovare il Trofeo Berlusconi che, però, potrebbe essere giocato anche durante la pausa per i Mondiali in Qatar.