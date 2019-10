Dallera: "Il Milan di Pioli diverso da quello di Giampaolo"

Daniele Dallera, giornalista del Corriere della Sera, ha parlato così del Milan di Pioli durante il suo intervento su Radio Sportiva: "La squadra di Pioli è stata diversa rispetto a quella di Giampaolo, non ci sono dubbi. Parlano le tante occasioni e l'assetto tattico, anche se le amnesie e la poca qualità restano. Solo dei movimenti di mercato possono migliorare questa squadra. La squadra di Pioli è stata diversa rispetto a quella di Giampaolo, non ci sono dubbi. Parlano le tante occasioni e l'assetto tattico, anche se le amnesie e la poca qualità restano. Solo dei movimenti di mercato possono migliorare questa squadra. La svolta non può essere solo tecnica, ma anche societaria. Adesso Gazidis è molto più presente sulla squadra e sulla società, non solo su temi come il nuovo stadio. Credo che gli effetti ci saranno a breve".