Dalot impegnato in attività sociali prima del rientro allo Utd. Visita al CAID: "Fanno un lavoro fantastico"

Prima di presentarsi al Manchester United per la pre-season, Dalot è in vacanza in Portogallo con la sua famiglia vicino Braga e si sta dedicando a visitare delle istituzioni sociali, come ieri ha visitato la CAID, un’istituzione a sostegno delle persone con disabilità. Equivalente a un'Istituzione di Solidarietà Sociale (IPSS), la CAID ha come obiettivo principale quello di affrontare la disabilità nelle sue diverse fasi: riabilitare, formare, includere/integrare e anche sostenere coloro che soffrono di queste problematiche.

Diogo Dalot ha trascorso alcune ore con i pazienti di questa struttura e ha commentato l’esperienza: "fanno un lavoro fantastico, penso che tutti dovrebbero avere l'opportunità di visitare questa istituzione".