Dalot trova il suo quarto gol in carriera alla prima a San Siro

Diogo Dalot non ha una storia particolarmente profilica in termini realizzativi, eppure, alla prima a San Siro, il portoghese è riuscito a trovare il gol. Contro lo Sparta Praga l'ex United ha segnato la sua quarta rete in carriera. Le prime due erano arrivate in seconda divisione portoghese quando veniva impiegato nella formazione B del Porto, mentre l'ultimo centro lo aveva siglato lo scorso gennaio, nel 6-0 al Tranmere Rovers in FA Cup.