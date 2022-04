Damascelli: "Il problema non è l'Italia che non va al Mondiale, ma Irrati e Mazzoleni che ci andranno"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tony Damascelli, noto giornalista, commenta duramente l'operato dell'arbitro Irrati e del VAR Mazzoleni nella partita tra Juventus e Inter nello studio della Domenica Sportiva: "Ho visto una buona Juve, un Inter intelligente, un disastroso arbitro e un disastroso VAR. Il problema non è che l’Italia non andrà al Mondiale, ma che ci andranno Irrati e Mazzoleni. L’arbitro non ha avuto personalità, ma tutta la giornata è stata caratterizzata da arbitraggi di cui non si capisce nulla. Questo calcio piace molto agli arbitri, che fanno i protagonisti”.