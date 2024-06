Damiani: "Anch’io sono un po’ perplesso su Fonseca, ma non vuol dire che non possa fare bene"

“Osimhen, Kvara e Di Lorenzo? Fossi un calciatore io al Napoli ci vorrei andare piuttosto che chiedere la cessione. Napoli è una grande piazza e chi va via se ne pente”. Così a TuttoMercatoWeb.com l’operatore di mercato Oscar Damiani.

Osimhen, Kvaratskhelia e Di Lorenzo: andranno via tutti e tre?

“Mi sembrerebbe improbabile. Mi auguro che vada via solo uno. Nel caso di Di Lorenzo magari è una tattica per rivedere il contratto o ci sono situazioni che non conosco. Kvaratskhelia guadagna un terzo di quello che dovrebbe guadagnare, dunque dovrebbe adeguare. Bisogna farsi trovare preparati e trovare le alternative. Se uno non rimane volentieri, giusto che vada”.

La Juve che verrà: come la vede?

“Stimo molto Thiago Motta. Può fare un ottimo campionato. La Juve ha la storia, ed è sempre importante”.

Fonseca non scalda i cuori dei milanisti.

“Lo dirà il campo. Anch’io sono un po’ perplesso. Ma non vuol dire che non possa fare bene. Al Milan manca qualche campione”.

Serie B: che campionato sarà?

“Le retrocesse sono sempre favorite. In 7-8 punteranno a salire”.

Euro24: dove può arrivare l’Italia?

“È un’Italia che ha un gruppo unito e un allenatore forte che è la garanzia. Non faccio pronostici, dico solo forza azzurri”.