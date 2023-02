Damiani: "Il Milan rimane il Milan con o senza Leao. Se vuole andare, vada. Se ne prenderà un altro. Il club è più importante di un giocatore"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Oscar Damiani, procuratore sportivo, si è così espresso a TMW Radio sul rinnovo di Leao: "Il Milan rimane il Milan, Con o senza Leao. Vuole andare via? Vada, se ne prenderà un altro. La società è più importante del giocatore... Magari va via Leao e gli altri danno il 10% in più".