Damiani: "Rabiot è unico per come abbina la forza fisica a un’ottima tecnica di base, congiunta alla visione di gioco"

Oscar Damiani, noto agente e grande esperto di calcio francese, ha parlato così a Tuttosport di Ayyoub Bouaddi, giovane centrocampista del Lille che piace alla Juventus e in Francia viene già incoronato come il nuovo Rabiot: "Parliamo di un ottimo giocatore che gioca già da tempo titolare in Ligue1 ed Europa League, nonostante la giovanissima età. Bouaddi è un centrocampista centrale abile nelle due fasi di gioco e dotato di grandi capacità atletiche. Inoltre vanta anche discrete qualità tecniche. Sarebbe sicuramente un innesto interessante. Può giocare tranquillamente al fianco di uno tra Thuram e Locatelli, se la Juventus dovesse proseguire con la mediana a due. Altrimenti - qualora i bianconeri dovessero adottare una linea a tre - lui e Thuram fungerebbero da mezzali con Locatelli vertice basso.

Bouaddi nuovo Rabiot? La base di Bouaddi è molto buona, però tatticamente deve ancora crescere; perché in Ligue1 questo aspetto viene maggiormente trascurato rispetto a quanto avviene in Italia. Ovviamente Rabiot è un pezzo unico nel suo genere per come abbina la forza fisica a un’ottima tecnica di base, congiunta alla visione di gioco. Bouaddi, però, ha solo 18 anni e può fare un percorso importante. Bouaddi fisicamente ha doti straripanti e lo vedo più aggressivo di Rabiot in fase di non possesso; mentre deve crescere nella gestione dei momenti della gara durante i quali Rabiot spesso si carica la squadra sulle spalle. Col tempo e l’esperienza potrà imparare a farlo".

