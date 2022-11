Daniel Maldini su Leao: "Ha capito di essere forte. Bello stare con lui"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Daniel Maldini, attaccante del Milan in prestito allo Spezia in questa stagione, è stato intervistato da SportWeek in occasione del suo ritorno da avversario questa sera a San Siro. Nel corso della chiacchierata anche qualche battuta su Leao, uno degli elementi dello spogliatoio rossonero con cui ha legato di più: "Mi vedo spesso con Leao e Saelemaekers. Rafa mi fa ridere perché non pensa a niente. Zero, zero, zero. È bello stare con lui. All'inizio portavo lui e Alexis in giro per Milano per fargli conoscere la città, i posti dove andare, i miei amici... È finita che Saelemaekers usciva da solo con loro. Mi aspettavo l'esplosione di Rafa. Ha fatto lo scatto in avanti quando ha capito di essere così forte"