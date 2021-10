Daniel o Krunic, si ripropone il ballottaggio sulla trequarti

In attesa del rientro di Brahim Diaz, mister Pioli dovrà nuovamente scegliere tra Daniel Maldini e Rade Krunic per la trequarti. L’italiano non ha brillato contro il Verona, mentre il bosniaco ha faticato - e non poco! - in Champions. Nessuno dei due, dunque, ha dato garanzie in quel ruolo, ma al momento non sembrano esserci alternative, a meno che Pioli non decida di cambiare modulo.