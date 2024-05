Danilo: "De Ketelaere al Milan ha avuto difficoltà, all'Atalanta sta facendo una stagione davvero importante"

Dove vi ha messo più in difficoltà l'Atalanta?

"Hanno tanta fisicità e un ritmo alto, con e senza palla. Se fisicamente non sei fresco e non stai bene ti mettono in difficoltà. Dobbiamo essere alla loro pari in questo senso e sfruttare le occasioni che possibilmente avremo. Devi essere letale e segnare".

Si è preparato per fronteggiare De Ketelaere?

"Lui è l'esempio che un calciatore quanto è inserito nell'ambiente giusto può giocare molto diveramente. Al Milan ha avuto difficoltà, all'Atalanta sta facendo una stagione davvero importante. Come fan di calcio mi piace, tecnicamente è bello da vedere e difficile da marcare: queste sono le sfide più eccitanti per me, l'ho studiato e spero che domani possa stare tranquillo".