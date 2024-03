Danimarca e Svizzera pareggiano 0-0: si fa male Kjaer, buona prova per Okafor prima punta

E' terminata con un pareggio per 0-0 l'amichevole europea, in preparazione del prossimo Euro2024, tra Danimarca e Svizzera. Gara piacevole ma senza particolare lampi per entrambe le squadre, con però, purtroppo una notizia negativa da segnalare in casa Milan.

Infatti, come riportato dal nostro sito (CLICCA QUI), Simon Kjaer è stato costretto a lasciare il campo dopo un'ora di gioco in merito a un infortunio: per il difensore del Milan sembrerebbe essere un problema di natura muscolare, ma saranno ancora tutte da valutare le sue condizioni in queste ore. Buona partita per Okafor, intraprendente e pulito nel gioco palla spalle alla porta, impiegato da prima punta e sostituito anche lui al 65' della ripresa.