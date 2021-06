Danimarca, il ct Hjulmand: "Eriksen era preoccupato per noi e per la sua famiglia"

In una conferenza stampa organizzata da Copenaghen con il direttore sportivo della nazionale Peter Møller, il responsabile medico Morten Boesen e il commissario tecnico Kasper Hjulmand sono stati forniti alcuni dettagli sul malore subito ieri da Eriksen. Ecco le dichiarazioni dei protagonisti riportate da TMW.

Domanda per Hjulmand: riuscirà la squadra a concentrarsi sulle prossime partite?

“Domani proveremo a ritrovare il focus, i giocatori hanno sofferto un trauma, patito lo stress. Forse per qualcuno è ancora troppo presto per riuscirci, cercheremo di usare questo evento per unirci ancora di più e fare il nostro meglio nei prossimi incontri. Penso che ci riusciremo. Eriksen quando ci siamo sentiti era preoccupato per noi e per la sua famiglia, ha detto che non si ricordava molto e che era preoccupato per noi. È tipico di lui, questo dimostra che grande giocatore e che grande persona sia. Voleva che giocassimo, è un calciatore e si sente meglio quando si gioca a calcio. Cercheremo di giocare per lui".