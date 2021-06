Danimarca, Kjaer: "Crediamo in noi stessi, dobbiamo pensare a quanto fatto in questi anni"

Simon Kjaer, intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della Danimarca alla vigilia del match contro il Belgio, ha parlato così del momento della squadra danese: "Non vediamo l'ora di iniziare davvero questo Europeo, ma dovremo fare un grande sforzo. Crediamo in noi stessi, dobbiamo pensare a quello che abbiamo fatto in questi anni. A proposito della Finlandia, li rispettiamo e a prescindere dal risultato affronteremo il resto del torneo sempre con la stessa mentalità".