Danimarca, Kjaer dovrebbe restare in ritiro con la sua nazionale

Nelle prossime ore si saprà qualcosa in più sul problema muscolare rimediato ieri sera da Simon Kjaer durante l'amichevole tra la sua Danimarca e la Svizzera di Noah Okafor, suo compagno di squadra al Milan. Il difensore rossonero, dopo la partita, ha comunque tranquillizzato tutti sulle sue condizioni: "Ho sentito un po' di fastidio e volevo solo andare sul sicuro. Siamo a stagione inoltrata, quindi cerchiamo anche di pensare un po' avanti e preferiamo non correre rischi. Non mi aspetto che sia assolutamente qualcosa di brutto. Se fosse stata una partita di qualificazione o dell’Europeo non sarei uscito" ha dichiarato a TV 2.

Nonostante il problema muscolare, che verrà valutato in queste ore con anche degli esami strumentali, Kjaer ha dichiarato che dovrebbe restare in ritiro con la sua nazionale che martedì sarà impegnata in un'altra amichevole contro le Isole Faroe: "Se resterò in ritiro con la Danimarca? Penso di sì, ma adesso dobbiamo vedere come si evolverà la situazione, ma questa è stata la mia prima sensazione".