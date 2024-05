Sarri e Fonseca in corsa per il Marsiglia. Il portoghese lo vuole anche il Siviglia

Sul mercato degli allenatori quest'estate c'è anche Maurizio Sarri che si è dimesso nel corso della stagione da tecnico della Lazio: dopo il sorprendente secondo posto della passata stagione, il tecnico toscano, che pur ha riportato la squadra capitolina agli ottavi di Champions League, ha deluso enormemente in campionato. Ora l'allenatore è libero e può fare gola a molti club, tra cui il Milan anche se non ci sono indiscrezioni forti in questo senso. Ce ne sono invece per una pista Marsiglia-Sarri, come riporta mercoledi pomeriggio Tuttomercatoweb.com.

Secondo l'indiscrezione Sarri avrebbe già rifiutato altre quattro proposte: una in arrivo dal Siviglia, un'altra dalla Russia, una dall'Arabia e infine un approccio del Nottingham Forest. Oltra al Marsiglia il tecnico toscano sarebbe anche sulla lista di Cairo per il Torino, in lotta con Palladino. Il club francese invece segue anche Paulo Fonseca, lui sì un obiettivo forte anche del Milan. Anche sul portoghese c'è il pressing del Siviglia.