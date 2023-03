MilanNews.it

© foto di Uefa/Image Sport

E' presente anche il difensore rossonero Simon Kjaer nell'undici iniziale della Danimarca che alle 20.45 a Copenhagen affronterà la Finlandia in un match valido per le qualificazioni ai prossimi Europei in programma nel 2024 in Germania. Il giocatore del Milan indosserà anche la fascia da capitano.