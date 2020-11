Danimarca, Skov è positivo. Kjaer non è tra i giocatori posti in isolamento

Come comunicato da una nota sul sito ufficiale della federazione danese, il giocatore positivo al Covid-19 è Robert Skov, oltre ad un terapista della nazionale. La Danimarca ha anche diramato l'elenco dei calciatori che verranno posti in isolamento e che non potranno prendere parte all'amichevole di domani. Tra questi non figura il milanista Simon Kjaer, che potrà quindi prendere parte regolarmente al test contro la Svezia.