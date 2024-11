David: "Trasferirsi a metà stagione è complicato. Barcellona la squadra dei miei sogni"

Jonathan David è destinato a lasciare il Lille, ma solo a contratto concluso, evitando trasferimenti a stagione in corso. È quanto lascia intendere l’attaccante canadese, molto richiesto da diversi top club europei, tra cui anche l’Inter. In un’intervista rilasciata a The Athletic, David spiega: "Trasferirsi in una squadra a metà stagione è sempre complicato. Non è come all'inizio di una stagione, quando hai un pre-campionato per ambientarti, conoscere i compagni e trovare stabilità. A gennaio tutto è più caotico. È più impegnativo adattarsi così".

Tra le squadre interessate c’è anche il Barcellona, e David non nasconde la sua ammirazione per il club catalano: "È sempre stata la squadra dei miei sogni, quella che tifavo da bambino. Quando cresci ammirando una squadra, sogni di giocarci un giorno. Alcuni potrebbero dire: ‘Resta al Lille, sarebbe un passo indietro’. Ma io credo che ci siano sempre occasioni per crescere".