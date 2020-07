David Villa accusato di molestie, per l'ex bomber "tutto falso"

(ANSA) - ROMA, 23 LUG - L'ex attaccante della Spagna, David Villa, è stato accusato di molestie sessuali da parte di una persona che su Twitter viene identificata come Skyler B (@ItsmeskylerB) e che si definisce ex dipendente del New York City, società dove David Villa ha militato. L'ex calciatore, che secondo Marca verrà indagato dal club, assicura che le accuse sono "completamente false". Il 17 giugno, Skyler B, con dei tweet, ha accusato David Villa: "Pensavo di avere la possibilità di una vita lavorativa quando ho sostenuto uno stage. Ma ho ottenuto che David Villa mi toccasse ogni giorno e i miei capi hanno pensato fosse un ottimo materiale comico. Garantisco che, se qualcuno dovesse menzionare il mio nome a David Villa, non saprebbe chi sono. Non mi ha mai chiamato per nome. Di rado passava un giorno senza che non mi afferrasse o molestasse verbalmente, ma mai si è preso la briga di imparare il mio nome". Per rispondere alle accuse, l'ex attaccante ha pubblicato un comunicato: "Sono a conoscenza di alcune accuse indeterminate e ambigue di un utente di Twitter, che ha lavorato come stagista nel New York City, club che lasciai a dicembre 2018. Data la situazione di danno alla mia reputazione, desidero esprimere i seguenti punti: 1. Voglio negare fermamente le accuse: sono assolutamente false. Non ho ricevuto comunicazioni su questo argomento prima della pubblicazione sui social, né da questa persona né dal New York City Fc. Collaborerò con il New York City perché si faccia luce. Ho giocato quattro stagioni a New York e mi sono sempre sentito amato da tutti. E' difficile capire perché queste false accuse vengano fuori quando ho lasciato il New York City. Il mio team di legali lavora per fare chiarezza, prego chiunque di rispettare il mio diritto alla presunzione d'innocenza". (ANSA).