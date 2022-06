DAZN cambia: due dispositivi a 29,99€ al mese solo se sotto la stessa rete Internet

MilanNews.it

La piattaforma DAZN cambia, in vista della prossima stagione. E la modifica più rilevante riguarda la possibilità di accedere al proprio account da due dispositivi diversi, questione al centro di diverse polemiche già nei mesi scorsi. Questo il comunicato di DAZN:

"A partire dal 2 Agosto 2022 introdurremo delle modifiche alle Condizioni di Utilizzo e alla Carta dei Servizi.

Da settembre 2022 ti sarà possibile registrare fino a due dispositivi all’APP DAZN e potrai guardare i nostri contenuti in contemporanea da entrambi i dispositivi se connessi alla rete internet della tua abitazione (cavo o wi-fi: fibra, xDSL, FWA). Potrai comunque sempre utilizzare DAZN in mobilità ma non mentre viene utilizzato l’altro dispositivo registrato (al prezzo di 29,99 euro al mese, vista la fine della promozione da 19,99 euro).

L’account DAZN è personale e non può essere condiviso. Solo chi vive con te può usare il tuo account DAZN, secondo le modalità prescritte.

A partire da settembre 2022 se vorrai potrai scegliere il nuovo piano di abbonamento DAZN PLUS, al costo di 39,99 euro al mese, che ti permetterà di registrare fino a sei dispositivi e guardare i nostri contenuti in contemporanea da due dispositivi tra quelli registrati anche se non connessi alla rete internet della tua abitazione. A partire da settembre 2022 potrai aderire in autonomia al piano di abbonamento DAZN PLUS accedendo all’area “Il Mio Account” sul sito dazn.com"".

